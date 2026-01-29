Al Kholood contro Al Nassr FC

Questa sera si gioca la partita tra Al Kholood e Al Nassr FC. La sfida si svolge in un clima caldo e teso, con i tifosi che aspettano con ansia di vedere quale delle due squadre avrà la meglio. Le due formazioni si preparano all’attacco, mentre gli appassionati si sistemano sugli spalti. La partita promette emozioni e colpi di scena.

2026-01-29 18:13:00 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima della partita di Al Kholood v Al Nassr. L'Al Kholood dà il benvenuto ai contendenti al titolo Al Nassr al King Abdullah Sport City Stadium venerdì sera mentre entrambe le squadre si contendono la 18esima partita della stagione della Saudi Pro League. I padroni di casa iniziano il turno in bilico appena sopra la zona retrocessione e hanno bisogno di punti per alleviare i timori di retrocessione, mentre Al Nassr arriva intento a mantenere la pressione sulla capolista Al Hilal. L'Al Kholood ha trovato difficile la vita nella Saudi Pro League in questa stagione, con la squadra di Des Buckingham che ha lottato per la coerenza nella prima metà della stagione.

