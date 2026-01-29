Al giovane tennista Francesco Maestrelli ‘Le ali del Pegaso’ del consiglio regionale

Questa sera a Pisa, il giovane tennista Francesco Maestrelli ha ricevuto il premio ‘Le ali del Pegaso’ dal consiglio regionale. L’onorificenza viene data a chi si distingue in vari settori, e lui, a soli 22 anni, ha ottenuto il riconoscimento per i suoi successi nello sport. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, con il pubblico che ha applaudito il talento cresciuto tra le mura della città.

PISA – Il giovane tennista Francesco Maestrelli ha ricevuto questo pomeriggio le Ali del Pegaso, l'onorificenza che il consiglio regionale riconosce a donne e uomini under 35 che si distinguono in tutti i campi dalla cultura allo sport. Il consiglio regionale della Toscana conferisce a Francesco Maestrelli il riconoscimento Le Ali del Pegaso per i risultati sportivi conseguiti, a partire dalla vittoria di tre tornei Challenger nel 2025, fino al traguardo raggiunto agli Australian Open 2026, con il superamento delle qualificazioni, il conseguente accesso al tabellone principale e la prima vittoria in un torneo del Grande Slam.

