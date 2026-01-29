Sommer si fa trovare pronto, anche se senza grandi interventi. Akanji conferma le buone sensazioni, torna in campo e si fa trovare sempre attento. Sucic corre, corre e corre, senza fermarsi un attimo. Miki si dà da fare, senza risparmiarsi. La partita si muove tra impegno e qualche spunto, ma niente colpi di scena.

SOMMER 6,5. Poco lavoro da svolgere, bravo in uscita su Adeyemi. AKANJI 6,5. Torna “braccetto“ e non delude. ACERBI 7. Respinge tutto quello che passa dalle sue parti. BISSECK 7. Al netto di un errore che lascia Guirassy davanti a Sommer, è tra i più precisi in chiusura e in uscita. E va anche al tiro. L. HENRIQUE 6,5. Evidentemente alle orecchie gli è arrivato il richiamo ad abbandonare la timidezza. E lui, pur sbagliando di tanto in tanto, ci prova. SUCIC 6. Accumula chilometri e qualche tocco fuori misura, ma nel complesso fa la sua parte. ZIELINSKI 6,5. Gioca e pensa in verticale. Poi cala un po’ e lascia la scena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Akanji non delude. Sucic fa i chilometri. Un generoso Miki

Genoa-Inter si avvicina, con i nerazzurri che cercano di riprendere slancio dopo la delusione in Champions League.

PAGELLE E TABELLINO PARMA-INTER 0-2: Akanji domina, Sucic insicuro. Delusione OristanioL’Inter vince facile in casa del Parma e allunga in testa alla classifica. +4 su Milan, che giocherà domani, e Napoli oggi frenato dal Verona. E domenica sera, al Meazza, i nerazzurri affronteranno ... calciomercato.it

Pagelle TS - Barella e Thuram poco concreti. Sucic, un tempo da 7,5. Ma poi...Le pagelle di Tuttosport su Inter-Arsenal partono col 5,5 a Sommer, meno colpevole di altri sul 2-1 ma con poca spinta sulle gambe sul tris. Sufficiente Akanji, resta a guardare sul secondo gol dei gu ... msn.com

