AJ Styles vs Gunther | nessuno dei due può perdere
La sfida tra AJ Styles e Gunther si avvicina, e nessuno dei due può permettersi di perdere. La WWE ha creato una tensione alta, perché in gioco c’è la carriera di Styles. I fan attendono con trepidazione, consci che potrebbe essere una delle serate decisive per entrambi i wrestler.
Come accennavo nello scorso ZonaWrestling Radio Show, la WWE si è messa da sola in una situazione difficile: mi riferisco al match tra Gunther e AJ Styles, con la carriera del secondo in bilico. Il possibile ritiro del Phenomenal One e lo status dell’austriaco sono poste in palio in cui è difficile trovare una soluzione che non faccia danni a uno dei due lottatori. Parto del presupposto che nessun fan con un minimo di buon gusto potrebbe essere contento che AJ si ritiri a seguito di una storyline così breve. È vero, quando dalla TNA si trasferì in WWE esordì proprio alla Royal Rumble, quindi ritirarsi nello stesso evento dieci anni dopo avrebbe quel senso di chiusura del cerchio sempre apprezzabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
