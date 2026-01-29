Ai Festival svela futuro da Milano statement dell' Ia internazionale

Questa mattina a Milano si è concluso l’AI Festival 2026, un evento che ha riunito esperti e aziende per discutere di intelligenza artificiale. Durante la quattro giorni, si sono affrontate le sfide di sistema, il ruolo del business e l’importanza dell’uomo nel futuro tecnologico. Più di 10mila persone hanno partecipato alle conferenze e ai workshop, lasciando il segno sulla direzione che prenderà l’intelligenza artificiale nei prossimi anni.

Milano, 29 gen.(Adnkronos) - Agentic Era tra sfide di sistema, business e centralità umana: questi i temi al centro di AI Festival 2026 che si chiude con oltre 10.000 presenze, +200 speaker, oltre 120 tra sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B. La terza edizione del Festival internazionale sull'intelligenza artificiale, ideato e organizzato da Search On Media Group e da Wmf – We Make Future, si è svolta presso l'edificio Roentgen dell'Università Bocconi, Main Partner, e ha riunito i principali attori del settore, dai leader di Big Tech come Dell Technologies e Intel (Main Sponsor dell'edizione), Microsoft, Lenovo, centri di ricerca e istituzioni.

