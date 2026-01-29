L’Agcom ha deciso di aprire un’indagine su Fabrizio Corona. Le sue dichiarazioni su Alfonso Signorini e un presunto sistema Mediaset hanno attirato l’attenzione delle autorità. Ora, si attendono sviluppi e verifiche più approfondite.

Le discusse ‘pubblicazioni’ di Fabrizio Corona, prima su Alfonso Signorini e poi su un presunto ‘sistema Mediaset’, finiscono nel mirino di Agcom. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti annunciato di aver avviato alcune verifiche sul canale YouTube Falsissimo dell’ex agente fotografico. Con riferimento alle recenti puntate del canale web “Falsissimo”, anche alla luce delle prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza, con particolare riguardo alla delibera n. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Agcom avvia verifiche su Falsissimo di Fabrizio Corona

Approfondimenti su Corona Fabrizio

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di controllare il canale di Fabrizio Corona, Falsissimo.

Agcom ha avviato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona, Falsissimo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CHIUDERANNO FALSISSIMO! FABRIZIO CORONA,DENUNCIATO!!

Ultime notizie su Corona Fabrizio

Argomenti discussi: Canale web Falsissimo, caso Garlasco e femminicidi in TV: l’AGCOM avvia verifiche.; Referendum sulla giustizia: Agcom approva lo schema di regolamento sulla par condicio; Olimpiadi Milano Cortina 2026: Agcom avvia procedimenti per la rivendita dei biglietti; Milano-Cortina 2026, il bagarinaggio digitale risveglia l'AGCOM: l'Autorità avvia due procedimenti.

L'Agcom avvia le verifiche su Falsissimo, il canale di Corona. Cosa sta accadendoL'Ordine dei Giornalisti: Non è censura. Corona non è un giornalista e Falsissimo non è una testata registrata. Attività commerciale ... today.it

Agcom avvia verifiche su «Falsissimo» per le puntate su Garlasco e femminicidiCon riferimento alle recenti puntate del canale web ‘Falsissimo’, anche alla luce delle prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell’Au ... msn.com

Il conduttore replica alle accuse di Fabrizio Corona. Ma la puntata di "Falsissimo" ha scatenato l'odio social x.com

"PORTAMI RISPETTO" A Caianello in una nota discoteca, Fabrizio Corona ha avuto una dura discussione con un giovanissimo, tanti i fischi per l'uomo del momento - facebook.com facebook