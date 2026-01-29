Agcom avvia un’istruttoria sul canale web Falsissimo

L’Autorità per le Comunicazioni ha aperto un’istruttoria contro il canale web Falsissimo, accusato di aver diffuso contenuti che potrebbero ledere la dignità umana. L’Agcom ha deciso di intervenire anche sulla televisione, concentrandosi sui casi di Garlasco e su alcune trasmissioni recenti. L’obiettivo è verificare se ci siano violazioni delle norme sulla tutela delle persone coinvolte. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni e proteste pubbliche.

L'Autorità accende i fari su Falsissimo e sulla tv: rispetto della dignità umana nei casi di Garlasco e dei recenti femminicidi Il confine tra informazione digitale e spettacolo sensazionalistico finisce nuovamente sotto la lente delle istituzioni italiane. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha deciso di intervenire avviando una serie di verifiche mirate sul canale web "Falsissimo" diretto da Fabrizio Corona. La decisione del Consiglio si inserisce in un solco già tracciato per arginare la deriva etica che spesso caratterizza le piattaforme social.

