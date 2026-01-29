Afol nell’immobile della discordia | Sarà un hub per l’occupazione

Da ilgiorno.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione ha deciso di affidare a Afol Metropolitana gli spazi dell’immobile di via dei Giardini, al centro di una lunga disputa. Dopo anni di aste fallite, la sede è stata venduta a 116 mila euro, ma ora l’Ente pubblico ha scelto di affidarla a Afol per due anni. L’obiettivo è trasformare l’immobile in un hub per l’occupazione, cercando di dare nuova vita a un edificio che da tempo al centro delle polemiche.

Dopo anni di aste andate deserte, per vendere la sede di via dei Giardini 32 a 116mila euro, ora l’amministrazione decide di affidarne gli spazi ad Afol Metropolitana per due anni. A novembre l’agenzia aveva presentato la richiesta di avere un luogo comunale in uso esclusivo da adibire a sede accreditata per ospitare una serie di servizi in grado di potenziare e sostenere i livelli di occupabilità. Il progetto prevede la realizzazione di hub territoriali dedicati alle politiche del lavoro, finalizzati a rendere più accessibili i servizi per chi cerca occupazione, formazione o vuole migliorare il proprio percorso professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

afol nell8217immobile della discordia sar224 un hub per l8217occupazione

© Ilgiorno.it - Afol nell’immobile della discordia: "Sarà un hub per l’occupazione"

Approfondimenti su Afol Metropolitana

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Marco gela Sara Gaudenzi, il mancato bacio della discordia

Inaugurato hub turistico nell’ex mattatoio di Santo Stefano Quisquina, il sindaco: "Sarà catalizzatore per lo sviluppo"

È stato inaugurato ieri a Santo Stefano Quisquina l’hub di prima accoglienza turistica, situato nei locali dell’ex mattatoio comunale, riqualificati grazie ai finanziamenti del “bando borghi”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Afol Metropolitana

Argomenti discussi: Afol nell’immobile della discordia: Sarà un hub per l’occupazione.

afol nell immobile dellaAfol nell’immobile della discordia: Sarà un hub per l’occupazioneSesto San Giovanni, nuova vita per i locali di via dei Giardini: arriva l’agenzia provinciale per il lavoro. Nel 2019 l’edificio fu al centro delle polemiche quando la Giunta sfrattò le associazioni a ... ilgiorno.it

Il nuovo servizio di Afol a Cornate. Apre lo sportello per trovare lavoroSempre a fianco di chi cerca occupazione, oggi a Cornate apre lo Sportello lavoro di Afol, al servizio della comunità. Un punto qualificante del programma realizzato a un anno e mezzo ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.