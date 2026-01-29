Afol nell’immobile della discordia | Sarà un hub per l’occupazione

L’amministrazione ha deciso di affidare a Afol Metropolitana gli spazi dell’immobile di via dei Giardini, al centro di una lunga disputa. Dopo anni di aste fallite, la sede è stata venduta a 116 mila euro, ma ora l’Ente pubblico ha scelto di affidarla a Afol per due anni. L’obiettivo è trasformare l’immobile in un hub per l’occupazione, cercando di dare nuova vita a un edificio che da tempo al centro delle polemiche.

Dopo anni di aste andate deserte, per vendere la sede di via dei Giardini 32 a 116mila euro, ora l'amministrazione decide di affidarne gli spazi ad Afol Metropolitana per due anni. A novembre l'agenzia aveva presentato la richiesta di avere un luogo comunale in uso esclusivo da adibire a sede accreditata per ospitare una serie di servizi in grado di potenziare e sostenere i livelli di occupabilità. Il progetto prevede la realizzazione di hub territoriali dedicati alle politiche del lavoro, finalizzati a rendere più accessibili i servizi per chi cerca occupazione, formazione o vuole migliorare il proprio percorso professionale.

