Affari tuoi come la spiega Herbert Ballerina? | esplode il caso

Durante la puntata di ieri sera di Affari tuoi, Herbert Ballerina ha lasciato tutti senza parole. Nel quiz condotto da Stefano De Martino, l’attore è riuscito a indovinare ripetutamente cosa ci fosse nei pacchi chiamati dalla concorrente Daniela, dalla Liguria. I telespettatori si sono stupiti e alcuni hanno commentato con sarcasmo, chiedendosi come facesse a essere così preciso. La puntata si sta già facendo notare per il suo sorprendente protagonista.

"Voglio avere il c***o di Herbert in cui azzecca tutto". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, rimangono sbalorditi dal filotto di Herbert Ballerina, che nella puntata di mercoledì ha indovinato più volte il contenuto dei pacchi chiamati da Daniela, la concorrente della Liguria in gara con il marito Luca. La coppietta si porta a casa 75mila euro, l'offerta al ribasso del Dottore che gioca sul fatto che alla fine sono rimasti due pacchi in antitesi: da una parte quello blu da 0 euro, dall'altra quello rosso da 300mila euro.

