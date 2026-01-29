La Roma cerca un esterno offensivo prima della chiusura del mercato invernale. La società ha messo nel mirino un’ala sinistra e lavora per portare a termine l’operazione, cercando di accontentare anche il tecnico Gian Piero Gasperini. Nei giorni che restano, i dirigenti sono molto attivi per chiudere il prima possibile.

La Roma stringe i tempi sugli esterni offensivi. In questi ultimi giorni di mercato invernale, la priorità è un’ala sinistra e la dirigenza ha aperto un nuovo dossier per provare ad accontentare Gian Piero Gasperini. Il profilo entrato nel mirino è Kamaldeen Sulemana, classe 2002 dell’ Atalanta. È già partita una richiesta di informazioni per capire margini e condizioni dell’operazione, mentre il club valuta se affondare il colpo nelle prossime ore. Sulla traccia dell’esterno ghanese non c’è solo la Roma: anche il Napoli monitora la situazione, segnale di un possibile incrocio di mercato sul finale di sessione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Affare Sulemana, il Napoli ostacola la Roma

Approfondimenti su Napoli Roma

Il Napoli continua a rinforzare la rosa e si concentra su Moris Valincic, giovane terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria.

A gennaio, Napoli e Roma sono al centro di voci di mercato riguardanti un importante trasferimento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Roma

Argomenti discussi: Ibrahim Sulemana torna al Cagliari, è ufficiale: formula e cifre dell'affare con l'Atalanta, titolare o no con Pisacane; Il mercato di giornata: Cremonese, sondaggio per Thorsby. Napoli, idea Giovane. Sulemana al Cagliari; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Mercato Genoa è fatta per Zatterstrom! Accordo totale con lo Sheffield | le cifre dell’affare.

Ibrahim Sulemana torna al Cagliari, è ufficiale: formula e cifre dell'affare con l'Atalanta, titolare o no con PisacaneIl centrocampista ghanese lascia il Bologna, torna a Bergamo e viene dirottato in Sardegna. Per lui si tratta di un ritorno: ci aveva già giocato nella stagione 2023/2024. msn.com

Sulemana Cagliari, definito il ritorno in Sardegna: la formula e le cifre dell’affare con l’Atalanta. Svelati i dettagliSulemana Cagliari, definito il ritorno in Sardegna: la formula e le cifre dell’affare con l’Atalanta. Svelati i dettagli Il calciomercato del Cagliari regala un colpo di scena improvviso, un cavallo ... calcionews24.com

Per completare il centrocampo, il Bologna pensa a diversi profili. Uno è quello del regista del Cagliari. Ecco il ritratto del giocatore romagnolo candidato a prendere il posto di Sulemana nella mediana felsinea facebook