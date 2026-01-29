Una delle pasticcerie più antiche di Milano, la Fugazza di via Vigevano, sta per chiudere. Dopo più di cento anni di attività, l’istituzione del quartiere vicino a Porta Genova smette di sfornare dolci. La notizia ha fatto scattare un’ondata di nostalgia tra i residenti, che ricordano con affetto i tempi in cui quella bottega era il cuore pulsante del quartiere. La chiusura rappresenta un altro pezzo di quella Milano di una volta che sparisce, lasciando spazio ai cambiamenti di una città che corre veloce.

Una Milano che cambia è pronta a salutare uno dei suoi angoli più autentici, un’istituzione milanese che sta per chiudere: la pasticceria Fugazza di via Vigevano 45, una delle più antiche, nel cuore del quartiere accanto alla fermata della metropolitana di Porta Genova e simbolo di un’arte dolciaria artigianale che ha attraversato gran parte del ’900 e arrivato fino a oggi, ma che si appresta a chiudere i battenti dopo oltre un secolo di attività. Fondata nel 1929, la pasticceria ha rappresentato per generazioni di milanesi un luogo di incontro quotidiano, piccolo spazio con poche sedute, un bancone carico di dolci e una gestione familiare che ha custodito ricette e sapori antichi in un’epoca dominata da velocità e catene commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio Pasticceria Fugazza: "Sparisce un altro angolo della Milano d’una volta"

Approfondimenti su Milano Pasticceria

Giovanna Fugazza ha deciso di chiudere la sua pasticceria a Milano, un locale che ha gestito per tanti anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Pasticceria

Argomenti discussi: Addio Pasticceria Fugazza: Sparisce un altro angolo della Milano d’una volta.

Addio Pasticceria Fugazza: Sparisce un altro angolo della Milano d’una voltaGiovanna Fugazza, storica proprietaria della bottega fondata nel 1929 Ad aprile compio 91 anni: è arrivato il momento di riposarmi un poco. ilgiorno.it

Milano, la Pasticceria Fugazza chiude. Giovanna, 90 anni, è ancora dietro al bancone: È stata tutta la mia vita, ma ora voglio riposarmi un po’Fondato nel 1929, il locale ha rappresentato per generazioni di milanesi un luogo di incontro quotidiano, contraddistinto da qualità e familiarità. Non è qualcosa che si può sostituire facilmente ... msn.com

Dopo il primo morso, addio autocontrollo! Impossibile non averne sempre una scorta in dispensa. Ogni volta che penserai alla merenda, penserai a questa bontà. Davanti al reparto pasticceria del supermercato, la scelta sarà inevitabile. Noi vi abbiamo - facebook.com facebook