Addio Gerardo Picone esempio di come si ama il proprio territorio

La comunità di Sorbo Serpico si stringe intorno alla famiglia di Gerardo Picone, scomparso improvvisamente. Picone, presidente dell’Associazione di Protezione civile “Le Aquile”, era molto conosciuto e stimato nel paese. La sua morte ha lasciato un vuoto grande tra gli amici e i volontari che lo avevano visto sempre impegnato nel sociale e nel territorio. La notizia si è diffusa rapidamente, e in molti hanno deciso di ricordarlo con parole di affetto e gratitudine.

