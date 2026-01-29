Addio Gerardo Picone esempio di come si ama il proprio territorio
La comunità di Sorbo Serpico si stringe intorno alla famiglia di Gerardo Picone, scomparso improvvisamente. Picone, presidente dell’Associazione di Protezione civile “Le Aquile”, era molto conosciuto e stimato nel paese. La sua morte ha lasciato un vuoto grande tra gli amici e i volontari che lo avevano visto sempre impegnato nel sociale e nel territorio. La notizia si è diffusa rapidamente, e in molti hanno deciso di ricordarlo con parole di affetto e gratitudine.
Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Sorbo Serpico piange la scomparsa di Gerardo Picone, presidente dell’Associazione di Protezione civile “ Le Aquile”. “ Oggi ci lascia il nostro amato presidente, che come buon padre di famiglia riusciva a tenerci uniti tutti. Ci lascia un caro amico, l’amico di tutti sempre pronto e disponibile a risolvere ogni situazione. Buon viaggio caro Gerardo. Un messaggio commovente viene diffuso dalla locale Parrocchia: “S orbo Serpico, il silenzio che fa rumore: Gerardo Picone.?Oggi la nostra comunità è sotto shock. Ci ha lasciati all’improvviso, continuando a far rumore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Sorbo Serpico
I residenti si pagano la fognatura: "Esempio di rispetto del territorio"
A Lerici, sono in corso interventi per collegare le zone di Maramozza e Maralunga al depuratore di Camisano.
“Come ho vissuto il momento di grande fragilità di mio fratello Vittorio? Soffrendo molto. Di fronte alla fragilità di chi si ama si soffre, ma si ama un po’ di più”: parla Elisabetta Sgarbi
Ultime notizie su Sorbo Serpico
Addio a Gerardo Bianco, cordoglio in MoliseLa scomparsa di Gerardo Bianco, morto a Roma, ha suscitato profondo cordoglio in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere le qualità, non solo politiche, dello storico esponente della Democrazia ... rainews.it
#Basilicata, addio all'artista Gerardo Corrado: "un cittadino del mondo rimasto profondamente lucano". Il ricordo facebook
Vitale Gerardo Service (@ServiceVitale) / Posts / X x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.