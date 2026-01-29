Addio commosso alla maestra Paola L’Arcobaleno tristezza e dolci ricordi

Addio alla maestra Paola, conosciuta come “L’Arcobaleno”. Ieri, in una giornata piovosa e fredda, molti si sono ritrovati per salutarla. Ricordano il suo sorriso, le storie che leggeva ai bambini e l’amore che trasmetteva ogni giorno in classe. La sua presenza rimarrà viva nei ricordi di chi l’ha conosciuta.

Di certo ieri, in una giornata piovosa e fredda, si sarebbe seduta su quello sgabello, con un libro in mano e i suoi amati bimbi incantati ad ascoltarla. Come in questa foto di un paio di anni fa, ora malinconico ricordo di Paola Rugi, la maestra Paola, che se n'è andata per un malore in un'altra mattina di pioggia (oggi alle 16 l'ultimo saluto alle Scotte), lasciando attoniti tutti quelli che l'hanno incontrata sul proprio cammino. A partire da chi ha avuto la fortuna di frequentare il nido d'infanzia "L'Arcobaleno" a Vico Alto, nel gesto di massima fiducia che un genitore può fare: lasciare i propri figli nelle mani di persone sostanzialmente estranee ma che in poco tempo si dimostreranno un porto sicuro accogliente e confortevole.

