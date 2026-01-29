Addio all’ultracentenaria Maria Rainieri

È morta Maria Rainieri, l’ultracentenaria di Calerno. Era nata il 25 luglio 1918, in piena Prima Guerra Mondiale. Con i suoi 105 anni, aveva vissuto un secolo di cambiamenti e avvenimenti, diventando una presenza storica nel paese. La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici e parenti, che la ricorderanno sempre per la sua lunga vita e il suo carattere gentile.

CALERNO (Sant'Ilario) Era nata il 25 luglio 1918, quando ancora l'Europa era martoriata dalla Prima Guerra Mondiale. Genitori contadini a Calerno di Sant'Ilario, Maria Rainieri, morta ieri all'età di 107 anni, ha vissuto in questo fazzoletto di terra per oltre un secolo, fra Gaida e Calerno. Era tra i pochi ultracentenari della regione e della provincia, un primato per cui si schermiva con il pudore di chi sente che a rendere vitale un'esistenza non è la statistica ma quanto si è costruito nelle relazioni umane, negli anni che ci sono concessi. Fino alla pensione Maria Rainieri ha lavorato nell'azienda vinicola Medici Ermete, e ha cresciuto una figlia, Marisa. A 24 anni perse il marito Gino sul fronte russo, eppure non ha mai smesso di affrontare la vita con l'ottimismo della speranza

