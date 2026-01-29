Addio al cartolaio buono Diego Defendi Piazza Guardi piange il titolare del negozio Le idee di Sam

Milano piange il “cartolaio buono” Diego Defendi. La sua bottega “Le idee di Sam” in piazza Guardi ha chiuso i battenti, lasciando un vuoto tra clienti e amici. I passanti si fermano davanti alla vetrina, alcuni si commuovono ricordando le parole di chi ha sempre trovato in lui un sorriso e un consiglio. La notizia si diffonde rapidamente, e tanti si chiedono chi prenderà il suo posto. La città perde un volto noto, ma il suo ricordo resta vivo tra le mura del negozio e nei cuori di chi lo ha conos

Milano – "Hai sempre avuto ciò che mi serviva". Questa frase scritta con un pennarello rosso racchiude il senso di una vita. Un'esistenza spesa a dare alle persone ciò di cui hanno bisogno: il quaderno per la scuola o l'album da comprare al volo prima del suono della campanella, giocattoli per rallegrare le giornate ma soprattutto parole, sorrisi e presenza. Diego Defendi era lì, oltre la serranda della sua cartoleria in piazza Guardi, tra Città Studi e viale Argonne, dentro il suo mondo pieno di giocattoli e cancelleria. E ora che se n'è andato all'improvviso, questa mancanza fa male a un quartiere intero.

