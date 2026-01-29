Addio a Rocky il cane eroe dei Vigili del Fuoco | aveva partecipato alle ricerche ad Amatrice e Rigopiano

È morto Rocky, il cane dei Vigili del Fuoco di Firenze che ha partecipato a molte operazioni di soccorso. Aveva 14 anni e mezzo. Rocky aveva aiutato nelle ricerche di dispersi dopo terremoti e crolli, come quelli di Amatrice, Ischia e Rigopiano. La sua lunga carriera ha salvato molte vite, e ora i vigili piangono la perdita di un eroe silenzioso.

Rocky, cane dell’unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Firenze, è morto a 14 anni e mezzo. Ha cercato dispersi in terremoti e crolli, partecipando a grandi operazioni di soccorso come Amatrice, Ischia e Rigopiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Rocky Cane

Se ne è andato Rocky, il cane eroe dei vigili del fuoco.

Firenze piange Rocky, il cane dei vigili del fuoco che ha salvato tante vite sotto le macerie di Amatrice e Rigopiano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rocky Cane

Argomenti discussi: Addio a Rocky, il labrador dei Vigili del Fuoco: Era come un collega; Addio a Rocky, il cane eroe impiegato per salvare vite da Amatrice a Rigopiano; Addio a Rocky, il cane dei Vigili del Fuoco, sempre in prima linea per salvare vite; Addio a Rocky, il labrador dei Vigili del Fuoco di Firenze: 14 anni di servizio tra calamità e salvataggi.

Addio a Rocky, il cane eroe dei Vigili del Fuoco: aveva partecipato alle ricerche ad Amatrice e RigopianoRocky, cane dell’unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Firenze, è morto a 14 anni e mezzo. Ha cercato dispersi in terremoti e crolli, partecipando a grandi operazioni di soccorso come Amatrice, ... fanpage.it

Addio a Rocky, il labrador dei Vigili del Fuoco: «Era come un collega»È morto a 14 anni e mezzo Rocky, storico cane dell’unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Firenze. Ha partecipato a numerosi interventi in scenari di calamità naturali e operazioni di ricerca ... corrierefiorentino.corriere.it

LA FOTONOTIZIA: I VIGILI DEL FUOCO DICONO ADDIO A ROCKY, LABRADOR DI 14 ANNI Questo pomeriggio è deceduto il cane Rocky un labrador di 14 anni e mezzo che ha fatto parte dell’unità cinofile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ch facebook

Addio a Rocky, il cane dei Vigili del Fuoco, sempre in prima linea per salvare vite x.com