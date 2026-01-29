Addio a Fernando Mamede talento fragile e fuoriclasse del mezzofondo portoghese

Addio a Fernando Mamede, portoghese che ha lasciato il segno nel mezzofondo. A 74 anni, il corridore si è spento, lasciando dietro di sé un’eredità importante. Mamede era noto per il suo talento e la sua fragilità, ma anche per aver battuto record mondiali e rivaleggiato con grandi campioni come Alberto Cova. La sua morte lascia vuoto nel mondo dell’atletica, dove era considerato uno dei più grandi degli anni ’70 e ’80.

Ieri mercoledì 28 gennaio, a poco più di 74 anni, essendo nato il 1 novembre del 1951 a Beja, cittadina nel sud del Portogallo, è scomparso Fernando Mamede fuoriclasse del mezzofondo lusitano degli anni settanta ed ottanta. Un campione di grandi qualità atletiche e tecniche, dalla corsa elegante ed efficace, ma anche molto fragile psicologicamente. Soprattutto nelle grandi occasioni. Dotato di grande velocità di base, Mamede aveva gareggiato nella 4 x 400 metri portoghese già alle olimpiadi di Monaco del 1972. A soli vent'anni. Nel quadriennio successivo si era poi dato al mezzofondo veloce correndo gli 800 metri in 1.

