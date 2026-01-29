Acireale scuole chiuse in concomitanza con il Carnevale

Le scuole di Acireale resteranno chiuse in alcune giornate tra gennaio e febbraio. Gli asili e le scuole di ogni ordine e grado non apriranno il 31 gennaio, il 7, il 14 e il 17 febbraio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, per evitare problemi di viabilità e tutelare gli studenti e il personale scolastico in occasione del Carnevale.

Gli asili e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Acireale resteranno chiusi nei prossimi 31 gennaio, 7 febbraio, 14 febbraio e 17 febbraio, a titolo precauzionale e a tutela della pubblica e privata incolumità nonché per ragioni di viabilità. Il provvedimento adottato dal sindaco.

