Accorpamenti decisi Stati d’animo diversi tra senso di responsabilità e delusione profonda

A Viareggio, la decisione di accorpare le scuole ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, il senso di responsabilità, dall’altro, una delusione profonda tra insegnanti e genitori. La conferma è arrivata in modo rapido e deciso: il commissario straordinario Luciano Tagliaferri procederà d’ufficio, lasciando molti con l’amaro in bocca e poche certezze sul futuro della scuola locale.

Dimensionamento scolastico: Viareggio si accorpa tra amarezza e preoccupazione. La conferma è arrivata come una doccia fredda, sebbene ampiamente prevista: il commissario straordinario Luciano Tagliaferri procederà d’ufficio. Nessun passo indietro. Gli accorpamenti scolastici in Versilia seguiranno pedissequamente il piano di dimensionamento redatto dalla Regione Toscana, segnando il destino di storiche istituzioni del territorio. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i decreti attuativi. Al centro della tempesta c’è l’unione forzata tra il liceo scientifico Barsanti e Matteucci e il liceo classico-linguistico Carducci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

