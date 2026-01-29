Accordo Ue-Mercosur verso l’applicazione provvisoria Che cosa prevede per auto vini chimica macchinari e prodotti agricoli

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur si avvicina all’applicazione provvisoria. Ora si attendono decisioni sulla vendita di auto, vini, prodotti chimici, macchinari e altri prodotti agricoli. Le proteste degli agricoltori italiani hanno portato il governo a portare il testo davanti alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà decidere se bloccare o meno l’entrata in vigore. La questione resta calda e ancora tutta da definire.

Le proteste degli agricoltori porteranno l 'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur alla Corte di Giustizia Europea. Ma un gruppo di capitali – a partire da Berlino e Roma – e la Commissione puntano a rendere operativo fin da subito il trattato, grazie all' applicazione provvisoria prevista con il via libera del Consiglio Ue. Al centro della contesa c'è un accordo che vale circa 80 miliardi di euro e per Bruxelles è un esplicito messaggio al resto del mondo di rifiuto del protezionismo e di apertura al commercio. Le cifre in gioco. Il Mercosur riunisce in un'area di libero scambio Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, i quattro Paesi fondatori, a cui negli ultimi anni si è aggiunta anche la Bolivia, per un mercato che supera i 295 milioni di persone.

