Abusò di trenta donne i Gesuiti chiedono perdono per padre De Luca

I Gesuiti hanno chiesto scusa pubblicamente per le azioni di padre De Luca, che ha abusato di trenta donne nel corso degli anni. La confessione arriva dopo le testimonianze di chi ha sofferto in silenzio e si è sentito ignorato. La comunità religiosa si dice dispiaciuta e pronta ad assumersi le proprie responsabilità.

A chi è stato ferito, a chi ha parlato e non si è sentito ascoltato, a chi ha sofferto in silenzio vedendo le proprie preoccupazioni minimizzate, noi della Compagnia di Gesù, chiediamo umilmente perdono». E’ quanto si legge in un report dei Gesuiti che ripercorrono la vicenda di padre Sauro De Luca, morto nel 2012 e accusato di abusi. Gravi carenze nella gestione delle segnalazioni «Con immenso dolore riconosciamo che ci sono state gravi carenze nella gestione e nel trattamento delle segnalazioni. Questa dolorosa consapevolezza ci spinge a continuare ad agire con più forza e determinazione: la richiesta di perdono rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che richiede di essere intrapreso insieme», si rileva nel documento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

