GUALDO TADINO - La Compagnia teatrale "Abili Speciali" della Croce Rossa sta preparando un nuovo spettacolo. Il progetto, nato dalla collaborazione con lo scrittore Paolo Benedetti di Assisi, vede impegnata la compagnia in una nuova sfida creativa, capace di portare sul palco storie ed emozioni da vivere insieme e trasmettere, sempre nel solco dell’inclusione e della valorizzazione di ogni persona. Continua così il percorso della compagnia nata nel 2013 per favorire l’ inclusione di ragazzi con disabilità attraverso attività, uscite settimanali e momenti di socializzazione; nel 2017, grazie alla collaborazione con il regista Lorenzo Evangelisti, è stato portato in scena lo spettacolo "Di Vittoria in Vittoria", poi sviluppato in "Di Vittoria in Vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Abili speciali“ in scena. Pronto un nuovo spettacolo

Approfondimenti su Gualdo Tadino

Stasera al Teatro Comunale di Gambettola, Roberto Mercadini presenta il suo nuovo spettacolo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gualdo Tadino

Argomenti discussi: Abili speciali in scena. Pronto un nuovo spettacolo.

Sara è volontaria al nido della Comunità San Francesco. “Il volontariato non richiede abilità speciali, solo la voglia di stare con gli altri e dedicarsi”. Guarda il video e diventa volontario/a Caritas! - facebook.com facebook