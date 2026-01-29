Abbazia di San Filippo nel degrado allarme sui fondi | Serve una scelta immediata

L’Abbazia di San Filippo nel centro di Messina si trova in uno stato di completo abbandono. Le condizioni del complesso sono preoccupanti, con muri scrostati e parti crollate. Gli esperti chiedono un intervento rapido e deciso, prima che il degrado diventi irreversibile. La situazione richiede subito risorse e una decisione concreta da parte delle autorità.

L'Abbazia Basiliana di San Filippo il Grande, uno dei complessi monumentali più antichi e significativi di Messina, versa in condizioni di grave degrado e necessita di un intervento urgente di recupero, restauro e valorizzazione. A lanciare l'allarme è Cosimo Oteri, capogruppo della Lega al.

