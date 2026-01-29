Abarth è il gatto più bello del mondo

Abarth, il Maine Coon di otto mesi, ha conquistato tutti con il suo carattere vivace e il suo aspetto da vero protagonista. Arrivato in Italia a ottobre da Parigi, il gatto si fa notare per la sua bellezza e il suo spirito giocoso. Gli appassionati di felini non hanno resistito al suo fascino, e alla fine ha vinto un premio importante. Ora, il giovane gatto si gode il suo momento di gloria, circondato dall’affetto di chi lo conosce.

Affettuoso e amante delle coccole Nato a Parigi da una coppia di Maine Coon americani già pluripremiati, Abarth è arrivato in Italia ad ottobre grazie all’allevatore bresciano Stefano Tomasoni. Ed è proprio lui a raccontare il lato più tenero del campione. Tomasoni infatti lo descrive come un gatto affettuoso, amante delle coccole e del contatto umano, capace di affrontare anche il giudizio di una giuria internazionale con curiosità e spirito giocoso. Va detto però che per Tomasoni non è la prima volta. Già nel 2023 aveva portato sul podio un altro Maine Coon, Leonardo, premiato a Bolzano sempre a soli otto mesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

