A Villa Dora la mostra di Giordano Stroppolo operaio artista e antifascista
A Villa Dora, a San Giorgio di Nogaro, si apre sabato 31 gennaio alle 17.30 la mostra di Giordano Stroppolo. L’operaio antifascista di Castions di Strada espone le sue opere nella Sala Convegni della villa. La mostra fa parte del ciclo Arte tra il filo spinato e richiama l’attenzione sulle storie di chi ha combattuto contro il fascismo.
