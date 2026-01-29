A Urgnano una riflessione su tecnologia e adolescenti | Cosa fare quando il cuore è in modalità aereo?

A Urgnano si parla di come gli adolescenti vivono la tecnologia. La serata ha visto la presentazione di un libro che invita a vivere senza filtri, anche quando il cuore sembra essere in modalità aereo. Un’occasione per riflettere sulle scelte dei giovani e sui rischi legati all’uso eccessivo degli smartphone. La discussione è stata semplice e diretta, senza troppi giri di parole.

Urgnano. “La vita non ha il tasto rewind: assaporala senza filtri” questo è il sottotitolo del libro presentato martedì 27 gennaio alle 20.30 al Cineteatro Cagnola di Urgnano. Si è trattato di un momento di riflessione e confronto per i genitori riguardo ai temi della tecnologia e dell’adolescenza. Un incontro simile era già stato proposto il 9 dicembre ai ragazzi dai 14 ai 19 anni ed entrambi gli eventi hanno raccolto una buona partecipazione. Il file rouge che ha legato le due serate è stato il libro di Davide Dell’Orto, #CuoreInModalitàAereo, pubblicato su Amazon a giugno 2025 e disponibile sulla piattaforma anche in versione eBook.🔗 Leggi su Bergamonews.it

