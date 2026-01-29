A trent’anni dall’incendio il teatro La Fenice di Venezia resta un faro di vivacità artistica

Trenta anni dopo l’incendio che nel 1996 distrusse il teatro La Fenice di Venezia, la città non ha mai smesso di rinnovare la sua passione per l’arte. Quel giorno, mentre il teatro era chiuso per lavori, qualcuno ha appiccato il fuoco, e in poche ore tutto è andato in fumo. La città si è stretta intorno alla ferita, ma ha anche deciso di ricostruire, tornando a riempire di musica e cultura quegli spazi che sembravano irrimediabilmente perduti.

La ferita più profonda del tessuto urbano e culturale di Venezia degli ultimi decenni, ovvero l’incendio del suo più grande teatro, compie 30 anni: infatti il 29 gennaio 1996 mentre La Fenice era chiusa per lavori di manutenzione, un incendio doloso l’ha avvolta completamente, divorando platea, palchi e soffitto, lasciando solo le mura perimetrali in piedi e gettando nel dolore la città e il mondo musicale internazionale. La causa del rogo si rivelò ben presto umana, non accidentale: due elettricisti, Enrico Carella e Massimiliano Marchetti, verranno accusati di aver appiccato il fuoco per evitare penali dovute ai ritardi nei lavori di restauro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A trent’anni dall’incendio, il teatro La Fenice di Venezia resta un faro di vivacità artistica Approfondimenti su Venezia Fenice 29 gennaio 1996-2026, la mostra fotografica alla Fenice per i trent'anni dall'incendio Il 29 gennaio 2026 ricorre il trentennale dell’incendio che distrusse il Teatro La Fenice. Trent'anni dal rogo: il concerto di Capodanno di Barcellona con l'orchestra della Fenice Il 4 gennaio al Gran Teatre del Liceu di Barcellona si è tenuto un concerto di Capodanno che ha unito l’orchestra della Fenice di Venezia con i musicisti catalani. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Venezia Fenice Argomenti discussi: Secondigliano, trent’anni dopo la voragine: il Quadrivio rinasce tra memoria e partecipazione; Il cielo sopra Secondigliano, a 30 anni dall'esplosione che distrusse il Quadrivio; A trent'anni dalla pubblicazione, il libro che racconta il nostro presente. E sembra scritto oggi; 29 gennaio 1996-2026, la mostra fotografica alla Fenice per i trent'anni dall'incendio. A trent’anni dalla morte Jeff Buckley torna in classifica grazie ai video di TikTokL’artista è entrato per la prima volta nella hit parade con il pezzo Lover, You Should Have Come Over ... msn.com A trent’anni dalla morte Bergamo ricorda il maestro Gianandrea GavazzeniGrazie a una rete di istituzioni la memoria del maestro bergamasco prende forma con una rassegna di concerti e conferenze, una borsa di studio e una mostra Bergamo. Proprio nella città che gli ha dato ... bergamonews.it Fenice trent’anni dopo: il teatro riapre con la memoria dei suoi spazi nascosti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.