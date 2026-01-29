A processo con l' accusa di aver maltrattato la figlia della compagna | assolto

A Brindisi si conclude con un’assoluzione il caso di un uomo accusato di aver maltrattato la figlia della compagna. Dopo essere stato indagato e poi processato, il giudice ha deciso di assolverlo.

La sentenza del tribunale di Brindisi pone fine a una vicenda giudiziaria che durava da più di cinque anni. L'uomo avrebbe rimproverato immotivatamente e percosso la piccola, ma "il fatto non sussiste" BRINDISI - Prima indagato per maltrattamenti contro la figlioletta della compagna, poi a processo, infine assolto. Si è chiusa martedì 27 gennaio 2026 una vicenda giudiziaria che vedeva imputato un 41enne. Le accuse: con comportamenti verbalmente, e anche fisicamente, violenti, avrebbe concorso all'allontanamento della bambina della donna, che non era sua figlia biologica, dalla madre. Il pm aveva chiesto per lui una condanna pari a un anno e quattro mesi di reclusione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Un uomo di Ancona, coinvolto in una vicenda giudiziaria legata a un episodio di uso di cellulare in bagno durante la doccia della figlia della compagna, è stato assolto.

