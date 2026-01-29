A Piazzapulita un’inchiesta sui rapporti tra dirigenti del Governo e la destra neofascista

Questa sera Corrado Formigli torna con una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di La7. Al centro dell’attenzione ci sono i rapporti tra alcuni dirigenti del Governo e la destra neofascista. Un’indagine che tiene banco e che ha già fatto discutere parecchio.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 29 gennaio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il programma di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 29 gennaio 2026. Al centro del talk, spazio all'attualità nazionale con una nuova inchiesta sui rapporti tra importanti dirigenti dei partiti di Governo e la destra neofascista. Nel corso della puntata, Piazzapulita si interrogherà anche sull'opportunità della presenza dei famigerati agenti dell'ICE alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. A seguire, proseguirà inoltre l'indagine giornalistica del programma sullo spreco dei fondi pubblici in Sicilia, oggi colpita da frane e alluvioni.

