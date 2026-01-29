A Naked Love | la sessualità senza filtri al Teatro di Documenti

Questa sera al Teatro di Documenti di Roma va in scena “A Naked Love” di Gabriele De Pasquale. Lo spettacolo, rivolto a un pubblico adulto, porta in scena una riflessione diretta sulla sessualità senza filtri o tabù. L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle 20, in un teatro che si conferma ancora una volta punto di riferimento per le proposte più autentiche e senza fronzoli.

Cosa: Lo spettacolo teatrale per adulti A Naked Love di Gabriele De Pasquale.. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti (Roma), venerdì 30 gennaio alle ore 20.45.. Perché: Un’indagine profonda e coraggiosa sul rapporto tra amore, corpo e disabilità, arricchita da un dibattito post-spettacolo.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta audace e necessaria che mette al centro la vulnerabilità dell’essere umano. Venerdì 30 gennaio, il suggestivo scenario del Teatro di Documenti ospiterà A Naked Love, un’opera scritta e diretta da Gabriele De Pasquale. Lo spettacolo non si configura come una semplice rappresentazione, ma come un vero e proprio percorso sensoriale e intellettuale che mira a scardinare i tabù legati alla fisicità e al sentimento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Approfondimenti su A Naked Love

