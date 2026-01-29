a marzo torna grande fratello con ilary blasi

A metà marzo torna su Canale 5 il Grande Fratello, questa volta condotto da Ilary Blasi. La trasmissione riprende il suo consueto appuntamento serale, dopo una pausa. I fan sono già in attesa di scoprire chi saranno i concorrenti e quali sorprese riserverà questa nuova edizione.

Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

