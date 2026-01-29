A Maccarese il Saxfest 2026

A Maccarese si avvicina il Saxfest 2026. Il 7 febbraio, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospiterà un’intera giornata dedicata alla musica e alla cultura di questo strumento. L’evento riunisce concerti, corsi di formazione e momenti di divulgazione artistica, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire il mondo del saxofono.

Fiumicino, 29 gennaio 2026 – Sabato 7 febbraio 2026 il Museo del Saxofono di Fiumicino sarà teatro di un’intera giornata dedicata alla musica e alla cultura del saxofono, in un appuntamento unico che unisce formazione, performance e divulgazione artistica nell’ambito del SAXFEST 2026. Una vera e propria immersione nel mondo del sax, in tutte le sue sfaccettature espressive, che vedrà alternarsi protagonisti internazionali, sonorità raffinate, atmosfere vintage e momenti di incontro tra artisti, appassionati e pubblico. Il programma si apre alle ore 10:00 con una masterclass di alto livello dal titolo Interpretation und Improvisation, condotta da Christian Maurer, figura di spicco del jazz europeo e docente tra i più autorevoli del panorama contemporaneo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

