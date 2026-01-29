a lido di fermo e casabianca problematiche su sicurezza e spaccio

Lungo la costa di Fermo, cresce l’allarme sicurezza. Il consigliere comunale del Pd, Paolo Nicolai, segnala che in molte zone di Lido di Fermo e Casabianca si verificano problemi di spaccio. Nei mesi scorsi, più residenti hanno raccontato di bivacchi e movimenti sospetti che si ripetono spesso, creando tensione tra la gente. La situazione sta peggiorando e preoccupa sempre di più chi vive in queste frazioni.

Lungo la costa fermana è allarme sicurezza. A dirlo è il consigliere comunale Pd, Paolo Nicolai, che parla di Lido di Fermo e Casabianca come piazze di spaccio: "In questi mesi più volte ho avuto modo di evidenziare le problematiche legate alla sicurezza ed allo spaccio, sottolinea Nicolai, oltre che nel centro cittadino come le cronache di questi giorni riportano c’è una chiara situazione denunciatami da molti residenti delle frazioni costiere che sta degenerando: Lido di Fermo e Casabianca stanno diventato delle vere e proprie piazze di spaccio, con bivacchi e movimenti continui che stanno mettendo in allarme la popolazione residente e potrebbero creare tensioni future". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

