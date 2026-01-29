A Distopia, un Drago rende folli i giudici e mette in crisi le istituzioni. Le forze dell’ordine si piegano all’ingiustizia, ma vengono salvate dai figli. La storia si svolge in un mondo distopico dove il protagonista deve affrontare il potere oscuro del Drago per proteggere la giustizia.

Nel mio nuovo romanzo fantapolitico le forze dell’ordine si piegano all’ingiustizia ma vengono salvate dai figli. Sono una scrittrice di libri bellissimi (tra i miei innumerevoli pregi c’è anche l’assoluta mancanza di falsa modestia; oltretutto uno scrittore deve credere in quello che scrive, altrimenti vuol dire che i suoi libri sono alberi inutilmente abbattuti). Anche come medico sono bravina ed è per questo che mi sono guadagnata una gloriosa radiazione. Fino a ora i miei generi letterari preferiti sono stati fantasy e romanzo storico. Ho deciso di cimentarmi nel romanzo distopico, fantapolitico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Distopia c’è un Drago che rende folli i giudici

