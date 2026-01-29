A che ora parte Sofia Goggia oggi seconda prova discesa Crans Montana 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi Sofia Goggia scende in pista a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera femminile. La gara inizia alle 11.00, e la campionessa italiana cerca di migliorare il suo tempo dopo la prima prova. La discesa sarà trasmessa in diretta TV e streaming.

Giovedì 29 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo testa a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la pista svizzera e per cercare le migliori linee in vista della gara in programma venerdì 30 gennaio, dieci giorni prima dell'assegna delle medaglie in questa specialità alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 10, dopo non aver spinto nella prima prova. Sofia Goggia ha chiuso la prova cronometrata con 1"47 di distacco da Nina Ortlieb nella prima prova cronometrata di Crans Montana.

