A Bruxelles atteggiamento inaccettabile | l’Atalanta si è imborghesita?

A Bruxelles l’Atalanta ha lasciato una cattiva impressione. La squadra bergamasca ha perso la partita e si è piazzata al 15mo posto nella fase iniziale della Champions League. Un risultato che fa discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando l’atteggiamento in campo e le aspettative di inizio stagione.

L'Atalanta perde partita e faccia a Bruxelles e chiude la fase iniziale della Champions League al 15mo posto. Palladino schiera una formazione con parecchie seconde linee, atteggiamento onestamente inspiegabile vista l'importanza della partita che poteva consentire ai nostri di giocarsela per l'entrata nelle prime otto. I modesti belgi hanno giocato con maggiore voglia nonostante fossero già prossimi all'eliminazione, con i giocatori atalantini che hanno sviluppato un gioco sterile e privo di idee. Nel primo tempo un solo tiro verso la porta avversaria ad opera di un Lookman che è parso l'ombra di seéstesso.

