A 14 anni violenta il cuginetto di 7 Il giudice | Genitori responsabili

A Venezia un ragazzino di 14 anni ha violentato il cuginetto di 7 anni. I genitori del 14enne sono stati chiamati in causa dal giudice, che ha sottolineato la loro responsabilità. Il minore più giovane era stato portato a casa del cugino per giocare, ma una volta rimasti soli, sono iniziati comportamenti violenti e minacce.

VENEZIA - Il cugino lo invitava per «giocare alla Play», ma era solo un pretesto e, non appena i due si ritrovavano soli, ecco che cominciavano le minacce, le violenze. «Non voglio farlo», provava a difendersi il più piccolo, ma l'altro insisteva: «Per forza - intimava - se no vai in torto te». E allora il bambino, sette anni appena, si sentiva costretto a cedere: per due estati ha subito in silenzio, cercando di nascondere il suo disagio, e anche quando infine ha raccontato tutto alla madre l'ha fatto a fatica, ancora vittima dei ricatti emotivi del 14enne: «Pensavo che era colpa mia, quando l'ho detto - ha ammesso poi, durante il suo colloquio protetto in tribunale -.

