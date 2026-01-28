Ztl nel borgo | rebus permessi ai caregiver

Da domani entra in vigore la Ztl nel centro storico e nel borgo San Giuliano. Per i caregiver che vogliono accedere, ci sono permessi dedicati e anche temporanei, ma bisogna pagare. La novità ha già scatenato qualche polemica tra residenti e commercianti.

Permessi dedicati e permessi temporanei, ma a pagamento. La Ztl nel centro storico e borgo San Giuliano sta per partire. Da venerdì si faranno i conti con le telecamere nel vero senso della parola visto che entrare nei varchi in orari non consentiti comporterà una sanzione di 83 euro. Ad oggi sono oltre seimila i permessi rilasciati a residenti, attività e personale autorizzato ad entrare nell’area del centro storico e San Giuliano. Ma ci sono tate persone che possono avere la necessità di lavorare in centro in modo continuativo, oppure in modo occasionale. Prendiamo i caregiver. Per chi fa la badante o assiste malati residenti nell’area del centro storico o del borgo in modo continuativo, avere accesso all’area della Ztl diventa una necessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A partire da giovedì 29 gennaio, entra in vigore la nuova Zona a traffico limitato nel centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano.

