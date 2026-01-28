Ztl a Porta a Lucca durante le partite del Pisa | le informazioni per residenti e domiciliati

Si avvicina l’attivazione della Zona a Traffico Limitato a Porta a Lucca, in coincidenza con le partite casalinghe del Pisa. Residenti e domiciliati nel quartiere devono registrarsi sul sito di Pisamo per ottenere gratuitamente l’autorizzazione e poter entrare durante le gare. La novità mira a limitare il traffico e facilitare l’accesso a chi vive o lavora nella zona.

In vista dall'attivazione della Ztl nel quartiere di Porta a Lucca in concomitanza con le gare casalinghe del Pisa Sporting Club i residenti e domiciliati nel perimetro interessato, dovranno accedere, previa registrazione, al sito di Pisamo per ottenere l'autorizzazione gratuita. Per rispondere a tutte le domande e chiarire ogni aspetto relativo alla nuova Ztl, il Comune di Pisa e Pisamo hanno organizzato un incontro pubblico che si terrà lunedì 9 febbraio (ore 18.30) nell’aula magna della scuola ‘Giuseppe Mazzini’ in via Orazio Gentileschi, 10. Le telecamere saranno attive quando il Pisa gioca in casa da due ore prima del fischio d'inizio della gara fino al termine.🔗 Leggi su Pisatoday.it

A partire da metà febbraio, in occasione delle partite del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel quartiere di Porta a Lucca.

Dalla partita Pisa-Milan, sarà attiva la nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Porta a Lucca, introdotta per garantire maggiore sicurezza nel quartiere durante le gare casalinghe.

