Dino Zoff critica le scene che si vedono in campo con il Var. L’ex portiere e allenatore dice che ora i giocatori fingono di essere morti e poi si rialzano dopo il rigore. Zoff commenta così le partite di questa sera nella fase a gironi di Champions League.

L’ex calciatore e allenatore Dino Zoff ha parlato, in un’intervista a Repubblica, dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, che si terrà questa sera. Il Napoli si gioca la qualificazione ai play-off contro il Chelsea. L’intervista a Zoff. Tra le italiane, il Napoli è quella più a rischio eliminazione: “ È in difficoltà, però con la Juve ha tenuto bene il campo. Quando ti mancano tanti giocatori chiave, è inevitabile fare fatica ”. Tra gli infortunati c’è Milinkovic, preso anche per la sua abilità con i piedi. “ Io parto dalla presunzione che un portiere debba saper parare. Se poi ha i piedi buoni, tanto meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zoff: “Col Var sono aumentate le sceneggiate in campo. I giocatori sembrano morti e dopo il rigore si rialzano”

