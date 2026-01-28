Ye, l’ex Kanye West, si apre in un’intervista esclusiva a Vanity Fair e chiede scusa. L’artista ammette di sentirsi pieno di rimorsi e di portare un peso sul cuore e sulla mente. Dopo le polemiche per le sue dichiarazioni antisemite, ora confessa di voler fare ammenda.

Tra le azioni compiute da Ye nel periodo coperto dalle scuse rientrano la pubblicazione di un post su X in cui affermava di avere «dominio» sulla moglie, l'artista e designer architettonica Bianca Censori; la vendita di magliette con la svastica attraverso la sua azienda di abbigliamento, Yeezy; e la pubblicazione di una canzone intitolata Heil Hitler. Tutto ciò dopo anni di dichiarazioni antisemite, pro-Hitler e filo-naziste, tra cui un post del 2022 in cui parlava di andare in «death con 3» contro gli ebrei, che ha portato Adidas a interrompere il suo proficuo rapporto con Yeezy. Il comportamento di Ye ha coinciso con un marcato e recente aumento dell'antisemitismo negli Stati Uniti.

© Vanityfair.it - Ye, precedentemente noto come Kanye West, in esclusiva a Vanity Fair: «Sono pieno di rimorsi che pesano terribilmente sul cuore e sullo spirito, mi scuso»

Ye, il nuovo nome di Kanye West, ha pubblicato una lettera aperta sul Wall Street Journal per scusarsi delle sue dichiarazioni antisemite.

