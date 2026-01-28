Wyler Vetta presenta il suo nuovo cronografo, il Crono 130. La prima cosa che colpisce non è il colore oro rosa, ma la dimensione: 37,5 millimetri. Una misura che, oggi, diventa un gesto deciso, anche per un cronografo. Wyler Vetta sceglie di puntare sulla funzionalità e sulla memoria, senza nostalgia, ma con stile e concretezza.

La prima cosa che noti del Wyler Vetta Crono 130 non è l’oro rosa. È la misura: 37,5 mm oggi sono quasi un atto politico, soprattutto per un cronografo. È il genere di orologio che non cerca attenzione, ma la ottiene lo stesso. Un po’ come quell’uomo ben vestito che entra in una stanza senza fare rumore e dopo cinque minuti tutti si chiedono chi sia. In questo senso, l'operazone di Wyler Vetta è sottile: ha preso un cronografo anni Quaranta e lo ha riportato al presente senza spiegarti perché dovresti amarlo. Se lo sai già, bene. Se no, questo non è l’orologio che ti convincerà con una didascalia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Wyler Vetta e l’arte di fare un cronografo senza nostalgia, ma con memoria

