WWE | Rey Mysterio infortunato a RAW? Arriva il verdetto in vista della Royal Rumble
Rey Mysterio si è infortunato durante l’ultimo RAW, cadendo a terra improvvisamente. I medici si sono subito preoccupati, ma le ultime notizie dicono che l’atleta sta bene e potrà partecipare alla Royal Rumble. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, anche se l’episodio ha scosso gli spettatori.
Rey Mysterio ha tenuto i fan con il fiato sospeso dopo essere finito a terra durante l’ultima puntata di RAW, ma le ultime notizie dal backstage portano un grande sospiro di sollievo in vista della Royal Rumble. La leggenda e WWE Hall of Famer era impegnata in un match singolo contro Austin Theory quando il caos è esploso a bordo ring. I membri dei The Vision, Logan Paul, Bron Breakker e Bronson Reed, hanno attaccato Dragon Lee e Penta, distraendo Mysterio quel tanto che è bastato a Theory per colpire con una Stomp e ottenere la vittoria. Rey Mysterio fa tremare i fan a RAW. La vera preoccupazione, però, è arrivata dopo la fine dell’incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
