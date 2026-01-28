Rey Mysterio si è infortunato durante l’ultimo RAW, cadendo a terra improvvisamente. I medici si sono subito preoccupati, ma le ultime notizie dicono che l’atleta sta bene e potrà partecipare alla Royal Rumble. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, anche se l’episodio ha scosso gli spettatori.

Rey Mysterio ha tenuto i fan con il fiato sospeso dopo essere finito a terra durante l’ultima puntata di RAW, ma le ultime notizie dal backstage portano un grande sospiro di sollievo in vista della Royal Rumble. La leggenda e WWE Hall of Famer era impegnata in un match singolo contro Austin Theory quando il caos è esploso a bordo ring. I membri dei The Vision, Logan Paul, Bron Breakker e Bronson Reed, hanno attaccato Dragon Lee e Penta, distraendo Mysterio quel tanto che è bastato a Theory per colpire con una Stomp e ottenere la vittoria. Rey Mysterio fa tremare i fan a RAW. La vera preoccupazione, però, è arrivata dopo la fine dell’incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio infortunato a RAW? Arriva il verdetto in vista della Royal Rumble

Approfondimenti su Rey Mysterio RAW

Durante la puntata di WWE Raw, Rey Mysterio ha subito un infortunio che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al prossimo Royal Rumble.

Il Royal Rumble 2026 si avvicina e i partecipanti ai due match principali sono stati annunciati dopo l’ultima puntata di Raw.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Rey Mysterio gana el Royal Rumble

Ultime notizie su Rey Mysterio RAW

Argomenti discussi: WWE: Rey Mysterio infortunato a Raw, a rischio la sua partecipazione alla Royal Rumble; Rey Mysterio avrebbe subito un infortunio durante WWE Raw; Rey Mysterio si è infortunato a RAW, la X degli arbitri non promette nulla di buono; Aggiornamenti su Rey Mysterio dopo l’infortunio a Raw.

WWE: Rey Mysterio infortunato a Raw, a rischio la sua partecipazione alla Royal RumbleRey Mysterio avrebbe riportato un infortunio durante la puntata di WWE Raw andata in onda nella notte tra lunedì e martedì. Il leggendario luchador era impegnato in un match contro Austin Theory, pers ... zonawrestling.net

Rey Mysterio avrebbe subito un infortunio durante WWE RawMysterio è stato uno dei protagonisti dell´ultima puntata di Monday Night Raw, durante la quale, secondo le ultime voci, potrebbe aver subito un infortunio. Ha affrontato Austin Theory su richiesta di ... worldwrestling.it