A pochi giorni dalla Royal Rumble di Riyadh, la WWE annuncia l’arrivo di Fahd Tuwaiq, un nuovo atleta saudita. Si tratta di un gigante con una presenza imponente, pronto a fare il suo ingresso nel mondo del wrestling. La compagnia punta molto su di lui per rafforzare il legame con il pubblico saudita e ampliare i propri orizzonti in Medio Oriente.

A pochi giorni dalla Royal Rumble in programma a Riyadh, la WWE ha annunciato l’arrivo di un nuovo talento proveniente dall’Arabia Saudita: si tratta di Fahd Tuwaiq, atleta dalla stazza imponente che rappresenta uno dei volti del progetto di espansione della compagnia nel Paese. L’annuncio è stato diffuso nella notte dal presidente della General Entertainment Authority saudita, Turki Al-Sheikh, che ha confermato la firma del wrestler con la federazione. Tuwaiq si è subito presentato al pubblico con un messaggio chiaro, puntando molto sull’orgoglio nazionale e sull’impatto che vuole avere in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE ingaggia Fahd Tuwaiq: il supermassimo saudita pronto a entrare nel mondo del wrestling

Approfondimenti su Fahd Tuwaiq

