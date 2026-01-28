WWE | Brock Lesnar annuncia al telefono la sua partecipazione alla Royal Rumble

Brock Lesnar sarà uno dei partecipanti alla Royal Rumble 2026. L'annuncio è arrivato direttamente dalla voce del wrestler, che ha telefonato in diretta al Pat McAfee Show per confermare la sua presenza all'evento di Riyadh, in Arabia Saudita. "Sarò alla Royal Rumble e la vincerò", ha dichiarato Lesnar durante la telefonata. BROCK LESNAR IS ON THE PHONE "I'm heading to the Royal Rumble and I'm gonna WIN it" ~ @BrockLesnar THAT'S BIG NEWS #PMSLive pic.twitter.comJOkGqlhB4J — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) January 28, 2026 I precedenti di Brock Lesnar nella Royal Rumble. Quello di sabato sarà il settimo match di questo tipo per "The Beast" in una carriera lunga 25 anni.

