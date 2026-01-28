WWE 2K26 | Annunciate le edizioni speciali

Durante l’ultima puntata di SmackDown, gli appassionati hanno scoperto che arriveranno nuove edizioni di WWE 2K26. Oltre alla versione normale, sono state annunciate versioni speciali, tra cui quella dedicata alla Attitude Era. I fan ora aspettano di vedere cosa offriranno queste edizioni e quando saranno disponibili.

Ecco le altre edizioni speciali Durante la puntata dello scorso SmackDown era stata annunciata l’edizione speciale di WWE 2K26 legata alla Attitude Era. Inoltre, durante Saturday Night’s Main Event e RAW, sono state annunciate anche le altre due edizioni speciali e abbiamo finalmente il quadro completo. La prima è dedicata alla storia di RAW, ed è chiamata appunto “Monday Night War”. Dalla copertina presenta nomi iconici dello show rosso sia dalla Attitude Era (Triple H, Stone Cold, The Rock e molti altri) che nei primi 2000, e spiccano i volti di Booker T, Eric Bishoff, Goldberg, i membri della NWO (Razor Ramon, Kevin Nash, e non può mancare Hollywood Hogan) e tanti altri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Sono state diffuse le prime immagini del nuovo logo di WWE 2K26, che richiama lo stile dell’Attitude Era.

WWE 2K26 Monday Night War Edition

