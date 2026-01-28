Due ex tenniste accusano il coach di Peyton Stearns di comportamenti inappropriati. Pam Shriver e un’altra giocatrice, che preferisce restare anonima, hanno denunciato alcuni atteggiamenti ritenuti scorretti durante il rapporto con il coach. La vicenda sta facendo discutere nel circuito femminile, con le accuse che sono state rese pubbliche nelle ultime ore.

Un nuovo caso scuote il circuito femminile, secondo quanto riportato da The Athletic: Rafael Font de Mora, coach della numero 68 Wta Peyton Stearns, è stato accusato da due ex tenniste di condotta cattiva e comportamenti non appropriati. A far partire le accuse sarebbe stata Pam Shriver, 22 volte campionessa di doppio a livello Slam, seguita da una tennista che ha preferito mantenere l’anonimato. Il coach spagnolo è tornato in questa stagione nel tour dopo un’assenza di diversi anni: era presente nel box di Stearns durante l’Australian Open, torneo chiuso dalla statunitense con l’eliminazione al terzo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wta, scoppia il caso Font de Mora: due ex tenniste accusano il coach di condotta inappropriata

