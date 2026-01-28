Volvo Studio Milano dalla Triennale a Sanremo

La Volvo Studio di Milano si prepara a una stagione ricca di eventi. Dal mondo dell’arte alla musica, il centro culturale nel cuore della città ha annunciato un calendario pieno di appuntamenti. Tra le performance alla Triennale, le serate dedicate all’astrologia e il Festival di Sanremo, l’obiettivo è coinvolgere il pubblico in esperienze diverse e stimolanti.

Automobili, musica, teatro, cinema, letteratura e, quest'anno, anche l'arte circense e l'astrologia. Il Volvo Studio Milano torna con un calendario ricco di eventi (il programma completo è disponibile a questo link) e di performance ad animare la scena culturale del capoluogo lombardo. Alla presentazione ufficiale del programma nel "salotto svedese" della moderna area di Porta Nuova, il presidente e amministratore delegato di Volvo Car Italia, Michele Crisci, assieme a Chiara Angeli, direttore commerciale della filiale nazionale della casa svedese e responsabile delle attività del Volvo Studio Milano, all'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, e ai partner di riferimento della stagione 2026.

