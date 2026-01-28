Volontari in missione in Moldavia per consegnare due ambulanze

I volontari della Misericordia di Castelfiorentino sono appena tornati da una missione in Moldavia. Hanno consegnato due ambulanze completamente equipaggiate a due piccoli paesini, Calfa e Speia. I sindaci dei due paesi hanno ringraziato i volontari dicendo che hanno risolto un problema enorme. La partenza è durata due giorni e, una volta arrivati, i volontari hanno consegnato le ambulanze alle comunità locali, che ora potranno affrontare meglio le emergenze sanitarie.

"Infinitamente grazie. Avete risolto un enorme problema per noi". Sono le parole dei sindaci di Calfa e Speia, due paesini della Moldavia, rivolte ai volontari della Misericordia di Castelfiorentino che insieme ai confratelli dell' Arciconfraternita di San Gimignano hanno recentemente affrontato due giorni di viaggio per compiere una missione: consegnare due ambulanze equipaggiate per l'emergenze alle due comunità. "I due mezzi saranno utilizzati per trasportare pazienti e migliorare l' assistenza sanitaria nei due comuni che hanno aree territoriali molto estese", spiega Stefano Mattii, volontario della Misericordia di Castelfiorentino.

