Volley presentata la Nations League | l’Italia debutta in Canada annunciate tappe e gironi

L’Italia si prepara a scendere in campo nella Nations League 2026 di volley maschile. La competizione, che si svolgerà in diverse tappe in giro per il mondo, partirà in Canada. La Nazionale italiana si presenta forte e motivata, dopo aver conquistato le ultime due edizioni, e punta a confermarsi tra le grandi del volley internazionale. Il calendario e i gironi sono stati ufficializzati, e gli azzurri sono pronti a sfidare le migliori squadre del mondo.

L'Italia sarà in prima linea nella Nations League 2026 di volley maschile, la massima competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l'estate e di cui le azzurre hanno vinto le ultime due edizioni (prima delle apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dei Mondiali 2025). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi esordiranno nella settimana del 10-14 giugno a Ottawa, in un girone che comprende Canada, Germania, USA, Turchia e Francia. La nostra Nazionale si trasferirà poi a Lubiana (24-28 giugno) in un raggruppamento con Slovenia, Canada, Bulgaria, Ucraina e Brasile. La chiusura della fase preliminare è prevista a Kansai nella settimana 15-19 luglio nella Pool con Giappone, Canada, Argentina, Belgio e Cuba.

